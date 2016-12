Boulevard

Bereits sieben Tote nach Zug-Inferno in Bulgarien

Nach einem Zugunglück in Bulgarien hat sich die Zahl der Todesopfer am Sonntagmorgen auf sieben erhöht. Mindestens 29 Menschen wurden verletzt, als ein Güterzug mit Gastanks in dem Dorf Hitrino im Nordosten des Landes entgleiste, explodierte und in Flammen aufging.