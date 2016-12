Vier Fahrerinnen innerhalb von fünf Hundertsteln

Sport

Lara Gut fährt in Sestriere hart an die Stangen.

Lara Gut schafft sich im ersten Lauf des Weltcup-Riesenslaloms von Sestriere eine gute Ausgangslage. Als Dritte ist sie eine von vier Fahrerinnen, die nur durch fünf Hundertstel getrennt sind.

Ski alpin. – Lara Gut - Gewinnerin zum Saisonstart in Sölden, beim zweiten Riesenslalom in Killington aber ausgeschieden - zeigte eine absolut solide Fahrt, bei der sie nie in Gefahr geriet und trotzdem schnell war. Fünf Hundertstel nur verlor sie auf die Bestzeit der Amerikanerin Mikaela Shiffrin, ihrer grossen Konkurrentin im Kampf um den Gesamt-Weltcup.

Schneller als die Tessinerin war auch noch die Liechtensteinerin Tina Weirather, die sich um vier Hundertstel vor die Schweizerin setzte. Und exakt die gleiche Zeit wie Lara Gut realisierte die Französin Tessa Worley, die Siegerin von Killington. Offener könnte die Ausgangslage für den zweiten Durchgang kaum mehr sein.

Eine ganz starke Leistung gelang auch der Zürcherin Simone Wild. Mit Nummer 27 setzte sich die 23-Jährige auf Platz 6, mit einem Rückstand von 0,43 Sekunden auf die Bestzeit. Vor einem Jahr hatte Simone Wild als Achte in Are ihr mit Abstand bestes Weltcup-Resultat errungen. Eine gute Position erarbeitete sich zur Halbzeit auch Wendy Holdener. Die Innerschweizerin liegt im 10. Zwischenrang. Auch für sie muss eine Verbesserung ihrer persönlichen Bestmarke im Riesenslalom (Platz 15) das Ziel sein.

Mit der erst 18-jährigen Mélanie Meillard wird zudem eine vierte Schweizerin im zweiten Lauf vertreten sein. Die Walliserin erreichte mit Nummer 40 Platz 24.

Weltcup-Riesenslalom der Frauen in Sestriere (ITA). Der Zwischenstand nach dem ersten Lauf: 1. Mikaela Shiffrin (USA) 1:08.50. 2. Tina Weirather (LIE) 0,01 zurück. 3. Lara Gut (SUI) und Tessa Worley (FRA) 0,05. 5. Sofia Goggia (ITA) 0,12. 6. Simone Wild (SUI) 0,43. Ferner: 10. Wendy Holdener (SUI) 0,93. 24. Mélanie Meillard (SUI) 1,60. (si)