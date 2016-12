Politik

Frankreich verlängert Ausnahmezustand bis Juli 2017

Premier Bernard Cazeneuve (links) und Staatspräsident François Hollande sind sich einig: Der Ausnahmezustand in Frankreich soll verlängert werden. (Archivbild).

Frankreich will bis Juli 2017 den Ausnahmezustand aufrechterhalten. Das Kabinett beschloss am Samstag bei einer Sondersitzung in Paris, die weitgehenden Befugnisse für die Behörden im Anti-Terror-Kampf bis Mitte Juli zu verlängern.