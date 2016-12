Alexis Pinturault im ersten Lauf klar der Schnellste

Sport

Alexis Pinturault fährt im ersten Lauf des Weltcup-Riesenslaloms in Val d'Isère klare Bestzeit. Der Franzose führt das Klassement 65 Hundertstel vor dem Deutschen Stefan Luitz an.

Ski alpin. – Drei der vier bisher gestarteten Schweizer sind gut klassiert. Gino Caviezel liegt mit 1,23 Sekunden Rückstand auf Platz 8, das Talent Loïc Meillard auf Platz 10, Justin Murisier nimmt im Zwischenklassement Position 15 ein. Abgefallen ist einzig Carlo Janka, der auf diesem Hang im Dezember 2008 seinen ersten Weltcup-Sieg errungen hatte und zwei Monate später gleichenorts Riesenslalom-Weltmeister wurde. Janka büsste 2,6 Sekunden ein.

Vor einer Woche, als in Val d'Isère auf der Piste O.K. die in Beaver Creek abgesagten Rennen ausgetragen wurden, war Pinturault im ersten Lauf des Riesenslaloms deutlich hinter den (eigenen) Erwartungen zurückgeblieben. Nun aber, auf der berüchtigten Strecke Face de Bellevarde, kehrte der Franzose wieder den Meister heraus. Mit Ausnahme von Luitz und dem Österreicher Marcel Hirscher büssten alle Konkurrenten mehr als eine Sekunde ein.

Pinturault hat mit seiner Fahrt die Basis gelegt, um in seiner engeren Heimat zum ersten Mal auch den Riesenslalom zu gewinnen. Der Hotelier-Sohn aus Courchevel hatte vor vier Jahren in Val d'Isère den Slalom für sich entschieden. Zudem könnte er die Erfolgsserie der Franzosen weiterführen. Die Fahrer der Equipe Tricolore hatten schon die letzten drei Weltcup-Riesenslaloms dominiert.

Dass Luitz Pinturault zeitlich am nächsten kam, überrascht nicht. Der Allgäuer fühlt sich auf der «Face» seit jeher wohl. Vor vier Jahren war er hier Zweiter, zwölf Monate später Dritter geworden.

Val d'Isère. Weltcup-Riesenslalom der Männer. Erster Lauf (Stand nach 46 Fahrern): 1. Alexis Pinturault (FRA) 1:00,92. 2. Stefan Luitz (GER) 0,65 zurück. 3. Marcel Hirscher (AUT) 0,67. 4. Roland Leitinger (AUT) 1,05. 5. Philipp Schörghofer (AUT) 1,20. 6. Leif Kristian Haugen (NOR) und Felix Neureuther (GER) 1,22. 8. Gino Caviezel (SUI) 1,23. 9. Christoph Nösig (AUT) 1,39. 10. Loïc Meillard (SUI) 1,45. 11. Mathieu Faivre (FRA) 1,60. 12. Victor Muffat-Jeandet (FRA) 1,63. Ferner: 14. Henrik Kristoffersen (NOR) 1,68. 16. Justin Murisier (SUI) 1,70. 21. Ted Ligety (USA) 2,23. 28. Carlo Janka (SUI) 2,62. 33. Sandro Jenal (SUI) 2,80. 39. Manuel Pleisch (SUI) 4,16. - Ausgeschieden u.a.: Marco Odermatt (SUI), (si)