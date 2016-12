Wirtschaft

Neuer Rekord: Nonstop-Flüge von Australien nach London ab 2017

In der kommenden Woche soll der längste kommerzielle Nonstop-Flug weltweit genehmigt werden: Starten sollen die Maschinen im westaustralischen Perth, landen 17,5 Stunden später und 14'500 Kilometer weiter in London, wie australische Medien am Samstag berichteten.