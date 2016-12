Politik

Juncker sieht keine Zukunft für EU in heutiger Form

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hat zu einer Änderung der EU-Verträge aufgerufen. «Ich denke nicht, dass wir an den Regeln festhalten können, die wir derzeit haben», sagte er am Freitag in einer Rede zum 25. Geburtstag des Vertrags von Maastricht.