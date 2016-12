Politik

Salginatobelbrücke und Alten Buchenwälder sollen Welterbe werden

Die Salginatobelbrücke bei Schiers könnte bald zum UNESCO-Welterbe gehören. (Archivbild).

Die Salginatobelbrücke in Schiers GR und die Alten Buchenwälder im Val di Lodano TI und auf dem Bettlachstock SO könnten UNESCO-Welterbe werden. Das hat der Bundesrat am Freitag beschlossen.