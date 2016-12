Boulevard

Nebengebäude eines Hotel-Restaurants in Ried-Brig abgebrannt

Ein Nebengebäude eines Hotel-Restaurantbetriebs in Ried-Brig VS ist am frühen Freitagmorgen durch einen Brand zerstört worden. Das Wirtepaar wurde aus Sicherheitsgründen evakuiert. Die Brandursache war vorerst unbekannt.