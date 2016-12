Am Piccadilly Circus gehen vorübergehend die Lichter aus

Vermischtes

Londons Piccadilly Circus ist bekannt für seine bunten haushohen Leuchtreklamen. Zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg sollen die Lichter nun für längere Zeit abgeschaltet werden.

London. – Das hat diese Woche die Immobilienfirma Land Securities mitgeteilt, der die Werbeflächen gehören. An Stelle der bestehenden Fassade aus mehreren grossen Bildschirmen soll nun ein einziger hochauflösender Riesen-Bildschirm aus Leuchtdioden angebracht werden.

Von Januar bis zum Herbst 2017 sollen die Arbeiten dauern, solange hat das Geflimmer am Piccadilly vorerst ein Ende. Der neue Bildschirm soll genau so geschwungen sein wie die bisherige Reklame. Er wird neben der Werbung auch Nachrichten über Wetter und Verkehr sowie Trends aus Social-Media-Kanälen wie Twitter oder Instagram zeigen.

«Piccadilly ist einer der begehrtesten Werbestandorte der Welt. Wir wollen dieses Erbe schützen, indem wir bei den Trends ganz vorne mit dabei sind», sagte Tim Bleakeley von der zuständigen Werbefirma Ocean Outdoors.

In der Vergangenheit wurden die Leuchtreklamen am Piccadilly Circus lediglich während des Zeiten Weltkrieges, bei den Begräbnissen von Winston Churchill und Prinzessin Diana sowie bei der so genannten Earth Hour vorübergehend abgeschaltet. (sda)