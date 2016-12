FC Barcelona lädt Chapecoense ins Camp Nou ein

Sport

Schöne Geste des FC Barcelona: Der katalanische Klub lädt den von einem schweren Flugzeug-Unglück getroffenen brasilianischen Fussballverein Chapecoense zu einem Testspiel nach Barcelona ein.

Fussball. – Die Partie soll im kommenden August im Rahmen des sogenannten «Joan-Gamper-Turniers» im Camp Nou stattfinden, teilten der Klub mit. Barça veranstaltet das Turnier alljährlich vor Meisterschaftsbeginn zu Ehren des gleichnamigen Klubgründers.

Der FC Barcelona wolle mit dem Match die 71 Opfer ehren, die Ende November bei dem Flugzeug-Absturz in Kolumbien ums Leben gekommen waren, hiess es weiter. Unter den Toten befanden sich viele Mitglieder und Begleiter des brasilianischen Topklubs Chapecoense. Ein offizieller Brief an den Vorstand des südamerikanischen Klubs sei bereits verschickt worden.

Seit dem Unglück haben zahlreiche Vereine weltweit ihre Solidarität mit Chapecoense bekräftigt. «Der FC Barcelona möchte auch zur institutionellen und sportlichen Rekonstruktion des Klubs beitragen und ihm helfen, wieder auf das Wettkamp-Niveau zu kommen, auf dem es war», so die Katalanen auf ihrer Webseite. (si)