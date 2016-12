Politik

Parlament erhöht Franchisen der Krankenversicherung

Das Parlament will die Franchisen regelmässig der Kostenentwicklung der sozialen Krankenversicherung anpassen. (Archivbild).

Kranke müssen sich künftig stärker als bisher an den Kosten beteiligen. Das Parlament will insbesondere die tiefste Franchise von 300 Franken regelmässig nach oben anpassen - je nach Kostenentwicklung in der Krankenversicherung.