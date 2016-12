Klitschko will Joshua im April herausfordern

Sport

17 Monate nach seinem letzten Kampf will Wladimir Klitschko sein Comeback im Boxring geben.

Boxen. – Falls der britische IBF-Weltmeister Anthony Joshua am kommenden Samstag in Manchester seinen Titelkampf gegen den Amerikaner Eric Molina gewinnt, kommt es zum Schwergewichts-Duell mit Klitschko. Dann würde der Kampf am 29. April 2017 im Londoner Wembley-Stadion ausgetragen werden, sagte Klitschkos Manager Bernd Bönte. Beide Parteien sind sich weitgehend einig über die Modalitäten.

Der 27-jährige Joshua, der 2012 Olympiasieger wurde, hält seit April vergangenen Jahres den IBF-Titel. Klitschko verlor seinen WM-Titel im November 2015, als er in Düsseldorf überraschend Tyson Fury unterlag. Der vereinbarte Rückkampf gegen Fury ist zweimal geplatzt. Der Brite hat wegen psychischer Probleme vorerst eine Pause eingelegt. (si)