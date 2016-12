Politik

Neue PISA-Studie wirft viele Fragen auf

15-jährige Schweizer Schülerinnen und Schüler sind im Rechnen europaweit top - mehr Mühe bereitet ihnen das Lesen. (Symbolbild).

Die 15-jährigen Schweizer Schüler belegen in Mathematik weiterhin den Spitzenplatz in Europa. Ihre Leistungen in der PISA-Studie 2015 sind allerdings durchwegs tiefer als 2012. Lehrer und Erziehungsdirektoren begründen dies mit Veränderungen in der Methodik.