Politik

Schweizer Schüler bleiben weiterhin Spitze in Mathe

Mathe top, Lesen Mittelmass. So schneiden Schweizer 15-Jährige in der PISA-Studie ab. (Symbolbild).

Die 15-jährigen Schweizer Schülerinnen und Schüler belegen in Mathematik weiterhin den Spitzenplatz in Europa. Auch in den Naturwissenschaften liegen sie über dem Durchschnitt. Nur beim Lesen reichte es nur für Platz im Mittelfeld. Allerdings sind einige Fragen offen.