US-Auslieferungsgesuch gegen Polanski in Polen ausser Kraft gesetzt

Wider Erwarten hat das Oberste Gericht in Polen am Dienstag zügig über das Wiederaufnahmeverfahren in der Affäre Roman Polanski entschieden: Polen wird den Regisseur definitiv nicht in die USA ausweisen. Weitere Bilder (1)

Polen darf Star-Regisseur Roman Polanski (83) nicht an die USA ausliefern. Das Oberste Gericht in Warschau bestätigte am Dienstag das Urteil eines Krakauer Gerichts, wonach die Auslieferung des polnisch-französischen Filmemachers unzulässig sei.