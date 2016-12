Politik

Gericht für Entschädigung von Konzernen für deutschen Atomausstieg

Der Ausstieg aus der Atomenergie soll den Atomkonzernen laut dem Urteil aus Karlsruhe «angemesessen» entschädigt werden (Symbolbild).

Den Energiekonzernen steht in Deutschland wegen des beschleunigten Atomausstiegs nach der Katastrophe von Fukushima eine «angemessene» Entschädigung zu. Dies stellte das Bundesverfassungsgericht nach Klagen von Eon, RWE und Vattenfall am Dienstag in Karlsruhe fest.