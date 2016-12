Immer mehr Schweizer kaufen ihre Weihnachtsgeschenke im Ausland

Vermischtes

Für den Weihnachtseinkauf fahren immer mehr Schweizer über die Grenze. Waren es vor drei Jahren noch 44 Prozent, die einen Teil ihrer Weihnachtsgeschenke im Ausland kauften, sind es nun 54 Prozent. Dies zeigt eine Studie der Uni St. Gallen.

St. Gallen. – Für die Studie haben Forschende Thomas Rudolph von der Universität St. Gallen 3000 Personen in der Schweiz, Österreich und Deutschland befragt, wie viel sie dieses Jahr für Weihnachtsgeschenke ausgeben wollen und wo sie am liebsten einkaufen. In der Schweiz und Österreich liegt der Einkaufstourismus demnach gleichermassen im Trend: Je 54 Prozent der Österreicher und Schweizer tätigen Weihnachtseinkäufe im Ausland. Von den Deutschen nur 31 Prozent.

Besonders Jüngere fahren für den Einkauf gerne über die Grenze, wie es in einer Mitteilung der Hochschule vom Dienstag hiess. Unter der 16- bis 24-jährigen Schweizern kaufen 60 Prozent Geschenke im Ausland, bei den über 65-Jährigen sind es nur 40 Prozent.

Schweizer bestellen seltener

Geschenke im Internet oder aus dem Katalog zu bestellen, sei zudem in der Schweiz weniger beliebt als in den beiden Nachbarländern, so ein weiteres Resultat der Studie. Während 21 Prozent der Deutschen und 16 Prozent der Österreicher sogar ausschliesslich den Internet- und Versandhandel für den Weihnachtseinkauf nutzen, liegt dieser Anteil in der Schweiz nur bei acht Prozent. 42 Prozent der Schweizer Befragten gab hingegen an, diese Einkaufskanäle gar nicht für Weihnachtsgeschenke zu nutzen.

Ein weiteres Resultat der St. Galler Wissenschaftler: Obwohl die geplanten Weihnachtsausgaben in der Schweiz während der letzten drei Jahre um 23 Prozent zurückgegangen sind, liegen sie mit 349 Franken (324 Euro) immer noch deutlich höher als in Deutschland mit 247 Euro. Österreich liegt mit der Schweiz etwa gleichauf bei den geplanten Ausgaben.

Männer sind dabei deutlich ausgabenfreudiger als Frauen: Der von ihnen angegebene Betrag lag in der Schweiz im Schnitt 32 Prozent über dem von Frauen genannten. Ausserdem werden Konsumenten mit zunehmendem Alter spendabler: Die über 65-jährigen Schweizer sind mit durchschnittlich 425 Franken am grosszügigsten beim Weihnachtseinkauf. (sda)