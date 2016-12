Boulevard

Elf Kumpel bei neuem Bergwerksunglück in China verschüttet

Bei einem neuen Bergwerksunglück in China sind elf Arbeiter verschüttet worden. Die Kumpel seien nach einer Gasexplosion unter Tage eingeschlossen, berichtete die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua am Dienstag unter Verweis auf die Behörden in Hubei in Zentralchina.