Boulevard

Brand in St. Gallen hält Feuerwehr auf Trab

In St. Gallen hat ein Brand am Montagabend zu Verkehrsbehinderungen und einem schwierigen Löscheinsatz geführt. Das Feuer brach in einer Autowerkstatt aus und verursachte Schäden in der Höhe von mehreren hunderttausend Franken. Verletzt wurde niemand.