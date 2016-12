Politik

Brasiliens Senatspräsident vorläufig seines Amtes enthoben

Demonstrationen gegen Korruption in Brasilien: Jüngster Fall ist die vorläufige Amtsenthebung des Senatspräsidenten. (Archivbild).

Der wegen Veruntreuung öffentlicher Gelder angeklagte Senatspräsident Brasiliens, Renan Calheiros, ist am Montag vorläufig seines Amtes enthoben worden. Diese Massnahme des Obersten Gerichts gelte mit sofortiger Wirkung, hiess es am Montag in Justizkreisen.