Politik

Französischer Premier Valls verkündet Präsidentschaftskandidatur

Er tritt an bei den Präsidentschaftswahlen: Der aktuelle französische Premierminister Manuel Valls.

Der französische Premierminister Manuel Valls will bei der Präsidentschaftswahl im kommenden Frühjahr antreten. Wegen der Kandidatur werde er am Dienstag seinen Rücktritt als Premierminister einreichen, verkündete Valls am Montagabend.