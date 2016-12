Politik

Ausbau des 4-Meter-Korridors schreitet im Tessin voran

Der Svitto-Tunnel, welcher unterhalb einer Burganlage in Bellinzona verläuft, wird seit Sonntag für den «4-Meter-Korridor» umgebaut.

Neben den Basistunneln am Gotthard und am Ceneri ist der Ausbau des «4-Meter-Korridors» ein weiteres Grossprojekt für die SBB auf der Nord-Süd-Achse. Zwei Tunnel wurden im Tessin kürzlich an diese Standards angepasst, in einem dritten haben die Bauarbeiten begonnen.