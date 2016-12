Politik

Ständeräte versuchen umstrittenes Bundesbudget geradezubiegen

Das Bundesbudget ist am Montagnachmittag das dominierende Thema im Ständerat. (Symbolbild).

Nach dem Nein des Nationalrats zum Budget 2017 vergangene Woche ist am Montagnachmittag der Ständerat am Zug. Eine Rückweisung an den Bundesrat ist wenig wahrscheinlich. Viel mehr zu reden geben dürfte das Einhalten der Schuldenbremse.