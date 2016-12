Vermischtes

Neues Gesetz in Schottland verbietet Rauchen vor Kindern im Auto

Das Rauchen im Auto in Anwesenheit von Kindern ist in Schottland ab sofort verboten: Am Montag trat ein neues in Kraft, das das Qualmen in Fahrzeugen mit Minderjährigen an Bord untersagt. Bei Verstössen ist ein Bussgeld in Höhe von 100 Pfund fällig.