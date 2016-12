Politik

Die SP will «letztlich» immer noch in die EU

SP-Mitglieder haben sich an ihrem Parteitag für ein engeres Verhältnis zur EU ausgesprochen. Der EU-Beitritt selber rückt ein wenig in den Hintergrund. (Archivbild).

Die SP möchte die Beziehung mit der EU intensivieren. Am Sonntag haben die Sozialdemokraten am Parteitag in Thun das letzte Kapitel des Positionspapiers «Roadmap Europa» genehmigt. Dem EU-Beitritt als Ziel der Partei kommt darin nicht mehr eine hohe Priorität zu.