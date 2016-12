Politik

SP-Delegierte diskutieren in Thun über EU-Beitritts-Frage

Soll der EU-Beitritt ein strategisches Ziel der SP bleiben - oder nicht? Die Delegierten wollen am Sonntag über die sozialdemokratische Gretchenfrage diskutieren. (Archiv).

Am Sonntag geht in Thun der zweite Teil des SP-Parteitages über die Bühne, an dem die künftige Ausrichtung der Partei entschieden werden soll. Auf dem Programm steht das interne Reformprojekt «Zukunft SP» sowie die Diskussion über die Beziehung der Schweiz zu Europa.