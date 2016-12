Politik

Trump besucht Kostümparty unter Motto «Helden und Schurken»

Der künftige US-Präsident Donald Trump nimmt sich neben der Personalsuche für sein Kabinett noch Zeit für etwas Unterhaltung. Am Samstagabend besuchte er die Kostümparty eines Milliardärs in New York, wie Reporter berichteten, die den Republikaner begleiteten.