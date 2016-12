Politik

Deutsche CDU/CSU steigen in Umfrage auf höchsten Wert seit Januar

Die Union kommt in der Wählergunst einer Umfrage zufolge auf die höchsten Werte seit Januar. Wie die Emnid-Erhebung für die «Bild am Sonntag» ergab, erhalten die konservativen Parteien CDU und CSU 37 Prozent. Das sind zwei Punkte mehr als in der Vorwoche.