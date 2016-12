Politik

Berset warnt vor Selbstgerechtigkeit mit Blick auf Trump

Für SP-Bundesrat Alain Berset gibt es in der Schweiz mit ihrer kulturellen Vielfalt keinen Platz für Nationalismus. (Archivbild).

Bundesrat Alain Berset hat in seiner Rede am Parteitag der SP Schweiz in Thun den Aufstieg der Rechtspopulisten thematisiert. Diese hätten keine Antwort auf die Probleme der schlechter Gestellten, sagte er am Samstag.