Sport

Dario Cologna nähert sich der Spitze

Dario Cologna kämpft in der Loipe of Switzerland in action during the men's Sprint competition of the FIS Cross Country Skiing World Cup in Lillehammer, Norway, 02 December 2016. EPA/GEIR OLSEN NORWAY OUT.

Nach dem 26. Platz zum Auftakt in Kuusamo zeigt sich Dario Cologna im zweiten Weltcup-Distanzrennen der Saison stark verbessert. Über 10 km in freier Technik in Lillehammer belegt er den 7. Rang.