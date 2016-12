Politik

Schneider-Ammann fordert Integration Behinderter in Arbeitsmarkt

Bundespräsident Johann Schneider-Ammann fordert in seiner Ansprache zum Internationalen Tag der Menschen mit Behinderungen, eine bessere Integration der Behinderten in den Arbeitsmarkt. (Archivbild).

Bundespräsident Johann Schneider-Ammann hat die Arbeitgeber dazu aufgerufen, Menschen mit Behinderungen besser in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Nur so könnten Behinderte einen angemessenen Lebensstandard bewahren und auch am gesellschaftlichen Leben teilnehmen.