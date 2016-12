Vermischtes

Bewaffneter flieht nach Geiselnahme aus Reisebüro in Paris

Die Polizei stand im Paris im Einsatz wegen einer kurzzeitigen Geiselnahme (Symbolbild).

Ein offenbar fehlgeschlagener Raubüberfall hat am Freitagabend die Pariser Polizei in Atem gehalten. Ein Bewaffneter nahm in einem Reisebüro in Paris sieben Geiseln und ergriff kurz darauf die Flucht.