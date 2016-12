Nur Ammann und Karlen qualifiziert

Sport

Nur Simon Ammann und Gabriel Karlen werden am Sonntag beim Weltcup-Skispringen im deutschen Klingenthal die Schweizer Farben vertreten. Sie schaffen als einzige Schweizer die Qualifikation.

Ski nordisch. – Ammann erreichte in der Qualifikation Rang 16. Mit 129,5 Metern büsste er rund 10 Meter auf die Besten ein, bei der Landung erhielt er ansprechende 52,0 Punkte. Als 35. überstand auch Karlen nach einem Flug auf 126,5 Meter und den gleichen Stilnoten wie Ammann den Cut. Der Schweizer Meister Killian Peier (118,5 m) und der Luzerner Gregor Deschwanden (113,5 m) fanden sich auf der Anlage nicht zurecht.

Das Einzelspringen findet erst am Sonntag statt. Am Samstag steht ein Teamwettkampf im Programm, an dem auch die Schweizer teilnehmen. (si)