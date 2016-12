Kultur

Gestohlene antike Skulptur aus Rom in Amsterdam entdeckt

Eine in Italien gestohlene antike Skulptur ist in den Niederlanden entdeckt worden. Ein niederländisches Paar hatte die über 1800 Jahre alte Büste der römischen Kaiserin «Julia Domna» bei einem Auktionshaus zum Kauf angeboten, teilte die Polizei am Freitag mit.