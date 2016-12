Gisela May gestorben - Brecht-Schauspielerin und Chansonstar

Kultur

Die Schauspielerin und Sängerin Gisela May ist tot. Sie starb am frühen Freitagmorgen im Alter von 92 Jahren in Berlin, wie das Berliner Ensemble (BE) mitteilte.

Berlin. – «Für mich war Gisela May nach Helene Weigel die 'Königin' des Brecht-Theaters», sagte BE-Intendant Claus Peymann der Deutschen Presse-Agentur. «Mit ihr stirbt eine der grossen Künstlerinnen der untergegangenen DDR. Das Berliner Ensemble ist in Trauer.» Zuvor hatte das Onlineportal Nachtkritik.de berichtet.

Die wandlungsfähige May war am Theater die «Mutter Courage» und die «Muddi» im TV-Erfolg «Adelheid und ihre Mörder». Als ausdrucksstarke Interpretin von Brecht-Weill-Chansons wurde sie berühmt. Ihre Soloabende bescherten Gisela May über Jahrzehnte Triumphe - von der New Yorker Carnegie Hall bis zur Mailänder Scala.

Die Lust an Sprache und Musik wurde der 1924 in Wetzlar geborenen Künstlerin schon in die Wiege gelegt. Ihre Mutter Käte war Schauspielerin, Vater Ferdinand May Schriftsteller. Von 1942 bis 1944 besuchte sie die Schauspielschule in Leipzig.

Danach hatte sie Engagements an verschiedenen Theatern. 1951 kam May ans Deutsche Theater Berlin. 1962 wechselte sie zum Berliner Ensemble, dem sie 30 Jahre angehörte. (sda)