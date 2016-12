Dario Cologna im Sprint erneut chancenlos

Sport

Dario Cologna schied im Sprint in Lillehammer in der Qualifikation aus. Das Rennen im klassischen Stil ist zugleich die erste Etappe der Minitour.

Ski nordisch. – Mit Rang 43 war Cologna gleichwohl noch der Bestklassierte des Schweizer Männerteams. Jovian Hediger, der am Samstag in Kuusamo Rang 10 erreicht hatte, war nicht am Start, weil er als Spezialist den Platz den Allroundern wie Jonas Baumann, Curdin Perl oder Toni Livers überlassen musste.

Bei den Frauen überstanden Nadine Fähndrich (als 24.) und Laurien van der Graaff (als 30.) den Cut. Van der Graaff rettete sich mit acht Hundertstel Vorsprung in die K.o.-Runden.

Der Sprint ist der erste von drei Etappen der Minitour von Lillehammer, deren Gesamtsieger 200 Weltcuppunkte erhalten. Die Sieger der einzelnen Etappe werden mit 50 Zählern belohnt.

Die Viertelfinals starten ab 12.30 Uhr. (si)