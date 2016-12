Dostoinov zu den SCL Tigers

Sport

Die SCL Tigers verpflichten per sofort den Stürmer Alexei Dostoinov bis Saisonende.

Allgemeines. – Der 27-jährige Dostoinov spielte in der Nationalliga A bereits für verschiedene Teams (Bern, Ambri und Biel). In der Saison 2012/2013 schaffte er mit Lausanne zudem den Aufstieg in die höchste Spielklasse.

Die letzten zwei Saisons war der russisch-schweizerische Doppelbürger in der KHL (bei insgesamt drei Klubs) und zuletzt in deren zweitklassigen VHL bei THK Tver engagiert. Zudem verstärkte Dostoinov gegen Ende der letzten Saison den EHC Biel (5 Skorerpunkte in 17 Spielen). (si)