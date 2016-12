Wirtschaft

Edelweiss tauft neues Flaggschiff am Flughafen Zürich

Edelweiss-Chef Bernd Bauer (links) und der Obwaldner Ständerat Erich Ettlin (rechts), bei der Taufe des A340 «Melchsee Frutt».

Der Ferienflieger Edelweiss hat am Flughafen Zürich sein neues Flaggschiff in Empfang genommen. Die Langstreckenmaschine Airbus A340 wurde am Donnerstag bei strahlendem Wetter auf den Namen der Obwaldner Ferienregion Melchsee-Frutt getauft.