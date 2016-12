Politik

Genf lanciert ersten Fachhochschul-Lehrgang für Comic-Zeichner

Zum ersten Mal in der Schweiz können angehende Comic-Zeichner ihren Beruf an einer Fachhochschule lernen. Der neue Lehrgang in Genf beginnt im Studienjahr 2017 und bietet Platz für bis zu 18 Studierende.