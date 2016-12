Erik Guay im letzten Training Schnellster

Sport

Der Kanadier Erik Guay fährt im zweiten und letzten Training für die Weltcup-Abfahrt vom Samstag in Val d'Isère Bestzeit.

Ski alpin. – Der Abfahrts-Weltmeister von 2011 führt das Klassement mit drei Hundertsteln Vorsprung vor dem Italiener Peter Fill an. Der Abfahrts-Weltcupsieger des vergangenen Winters hatte schon tags zuvor im ersten Training Platz 2 belegt.

Bester Schweizer war wie im ersten Training Patrick Küng. Der amtierende Abfahrts-Weltmeister büsste als Achter 1,17 Sekunden auf Guay ein. Der Glarner sprach von einer gelungenen Standortbestimmung. Zum einen wechselte er auf diesen Winter hin das Skimodell, was Abstimmungsarbeiten mit sich brachte, zum anderen bereitet ihm die Patellasehne beim Fahren keine Probleme. Küng, für den die vergangene Saison wegen den anhaltenden Beschwerden im linken Knie im Januar zu Ende gegangen war, sieht sich für sein Comeback auf gutem Weg.

Beat Feuz, der zu Versuchszwecken mit einem neuen Anzug ausgerückt war, klassierte sich als Fünfzehnter. Der Dress war zuvor im Windkanal ausgiebig getestet worden.

Val d'Isère. Zweites und letztes Training für die Weltcup-Abfahrt vom Samstag: 1. Erik Guay (CAN) 2:00,24. 2. Peter Fill (ITA) 0,03 zurück. 3. Kjetil Jansrud (NOR) 0,86. 4. Max Franz (AUT) 0,94. 5. Valentin Giraud Moine (FRA) 0,97. 6. Adrien Théaux (FRA) 1,07. 7. Josef Ferstl (GER) 1,15. 8. Patrick Küng (SUI) 1,17. 9. Travis Ganong (USA) 1,21. 10. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 1,26. 11. Aksel Lund Svindal (NOR) 1,27. Ferner: 15. Beat Feuz (SUI) 1,35. 24. Nils Mani (SUI) 2,00. 27. Fernando Schmed (SUI) 2,13. 30. Carlo Janka (SUI) 2,20. 40. Ralph Weber (SUI) 2,58. 44. Niels Hintermann (SUI) 2,67. 48. Stefan Rogentin (SUI) 2,83. 49. Mauro Caviezel (SUI) 2,90. 57. Thomas Tumler (SUI) 3,35. 58. Marc Gisin (SUI) 3,41. 71. Sandro Viletta (SUI) 4,53. 75. Marcel Hirscher (AUT) 5,39. - 85 Fahrer gestartet, 84 klassiert. (si)