Boulevard

Auch Japan in Sorge wegen der Vogelgrippe

Auch in Japan herrscht Sorge vor einer Ausbreitung der Vogelgrippe. Auf einem Gehöft in der Provinz Niigata hatten die örtlichen Behörden am Mittwoch einen Verdachtsfall gemeldet. Rund 100 Hühner seien dort seit dem Vortag gestorben, hiess es.