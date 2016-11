Boulevard

Zwölf Tote bei Brand in Mädchenwohnheim in der Türkei

Bei einem Brand in einem Mädchenwohnheim in der südtürkischen Stadt Adana sind zwölf Menschen getötet worden. Elf davon seien Schülerinnen, meldete die Nachrichtenagentur DHA am Dienstagabend. Ausserdem sei ein Angestellter ums Leben gekommen.