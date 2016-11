Politik

Ständerat setzt den Rotstift bei den Bauern zurückhaltend ein

Das Parlament meint es gut mit den Bauern: Der Ständerat will für die Landwirtschaft mehr Geld ausgeben als der Bundesrat. (Archivbild).

Anders als der Nationalrat will der Ständerat die Bauern nicht ganz von Sparmassnahmen verschonen. Er hat am Dienstag beschlossen, in den Jahren 2018-2021 für Subventionen insgesamt 13,56 Milliarden Franken zur Verfügung zu stellen.