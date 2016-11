Vermischtes

Taj Balloon Festival: Bunte Riesenfiguren über Denkmal der Liebe

Mit einem Massenstart von Heissluftballons ist das zweite Taj Balloon Festival im indischen Agra in seinen vorletzten Tag gestartet. Insgesamt 16 Ballons aus zahlreichen Ländern nehmen in diesem Jahr an dem sechstägigen Festival teil, das am (morgigen) Mittwoch endet.