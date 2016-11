Bolt fordert Null-Toleranz gegenüber Dopingsündern

Sport

Der schnellst Mann der Welt, Usain Bolt (30), fordert eine härtere Linie gegenüber Dopingsündern.

Leichtathletik. – Nur mit strengeren Regeln liesse sich Doping im Sport eindämmen. «Wir müssen eingreifen und den Sportlern sagen: Hör zu, wir erwischen dich, wenn du dopst. Und wir schmeissen dich raus. Es gibt keine Chance zurückzukommen. Das war's», sagte Bolt.

Auch nach seinem Karriereende im kommenden Jahr will sich der Superstar der Leichtathletik dafür einsetzen, das Image des Sports zu verbessern. «Ich weiss, der Sport ist gerade in einer schlechten Verfassung. Aber es kann nur bergauf gehen», sagte der Jamaikaner, der in seiner Karriere neun Olympia-Goldmedaillen und elf WM-Titel gewonnen hat. Bolt macht derzeit in London Werbung für den biografischen Dokumentarfilm «I am Bolt». (si)