«Fantastic Beasts» mit abnehmendem Erfolg weiterhin in Front

Katherine Waterston spielt mit im erfolgreichen Fantasy-Film «Fantastic Beasts and Where Tto Find Them» aus dem Harry-Potter-Universum (Archiv).

Am Wochenende haben von 135'000 Kinogängern in der Schweiz deren 55'000 «Fantastic Beasts and Where to Find Them» gewählt. Das waren zwar 20'000 weniger als eine Woche zuvor. Und doch blieb der Film aus dem Harry-Potter-Universum unangefochten auf Platz 1.