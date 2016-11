Kultur

«Fantastic Beasts» von «Moana» auf Platz 2 gesetzt

Der Disney-Animationsfilm «Moana» hat in den USA und in Kanada am Wochenende vom 25. bis 27. November 2016 am meisten Menschen in die Kinos gezogen (Archiv).

Der Film «Fantastic Beasts and Where to Find Them» aus dem Harry-Potter-Universum hat sich auch am zweiten Wochenende stark in den nordamerikanischen Kinocharts gehalten. Übertrumpft wurde er allerdings von der Disney-Produktion «Moana».