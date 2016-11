Trump-Beraterin warnt vor Mitt Romney als Aussenminister

Politik

In der Diskussion über die Regierungsbildung in den USA hat sich eine enge Beraterin des gewählten US-Präsidenten Donald Trump klar gegen Mitt Romney als Kandidaten für das Amt des Aussenministers ausgesprochen.

Washington. – Der ehemalige Gouverneur von Massachusetts habe im Wahlkampf «getan, was er konnte, um Donald Trump zu schaden», sagte Kellyanne Conway in der ABC-Sendung «This Week» am Sonntag (Ortszeit). «Wir sind alle für Einheit in der Partei. Aber ich denke nicht, dass wir dafür mit dem Posten des Aussenministers bezahlen müssen», sagte Conway.

Sie werde Trumps Entscheidung aber in jedem Fall respektieren. «Es gibt nur einen, der sein Kabinett auswählen wird, und das ist der gewählte Präsident Donald Trump.»

Neben dem ehemaligen Präsidentschaftskandidaten der Republikaner Romney, stehen auch Rudy Giuliani (Ex-Bürgermeister von New York), David Petraeus (Ex-CIA-Direktor), John Bolton (Ex-UNO-Botschafter) und Bob Corker (Senator von Tennessee) als mögliche Aussenminister zur Debatte. (sda)