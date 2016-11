Boulevard

Hurrikan «Otto»: Zahl der Opfer steigt auf 15

Nach dem Hurrikan «Otto» in Mittelamerika ist die Zahl der Opfer am Wochenende auf 15 gestiegen. In Costa Rica wurde in der Ortschaft Upala ein einjähriges Mädchen unter Schutt und Lehm tot aufgefunden, wie die Zeitung «La Nación» berichtete.