Del Potro ringt Cilic nieder und erzwingt fünftes Spiel

Sport

Juan Martin Del Potro erzwingt im Davis-Cup-Final ein entscheidendes fünftes Spiel. Der argentinische Teamleader ringt Kroatiens Nummer 1 Marin Cilic 6:7 (4:7), 2:6, 7:5, 6:4, 6:3 nieder.

Tennis. – Del Potro machte im fünften Satz einen Breakrückstand wett, bevor ihm zum 5:3 der entscheidende Servicedurchbruch gelang. Cilic gab wie schon am Freitag in seinem gewonnenen Auftaktspiel gegen Federico Delbonis eine 2:0-Satzführung aus der Hand und musste sich diesmal am Ende beugen.

Zum entscheidenden letzten Einzel treten Ivo Karlovic (ATP 20) und Federico Delbonis (ATP 41) an.

Kroatien, das in Zagreb seinen zweiten Titel nach 2005 anstrebt, ging mit einer 2:1-Führung in den Schlusstag. Für Argentinien wäre es nach fünf Finalniederlagen der erste Triumph. (si)